Coronavirus, Napoli: l’Eav dona mascherine agli ospedali Loreto Mare e Cotugno

Il presidente Eav, Umberto De Gregorio, e alcuni dirigenti hanno consegnato personalmente al direttore sanitario dell’Ospedale Loreto Mare, 800 dispositivi di protezione facciale della Polaris Farmaceutici. Proprio all’ospedale Loreto Mare alcuni giorni fa si era verificato il furto di alcune mascherine. “In questo momento di grande sofferenza per il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 anche nella nostra Regione, il personale dell’Ente Autonomo Volturno, il Fondo di solidarietà di Eav, il Cral e la società stessa hanno voluto dimostrare la propria vicinanza ai medici, agli infermieri, agli operatori della sanità e alla cittadinanza tutta raccogliendo contributi da destinare, sotto forma di materiale sanitario e di donazioni, ad alcune strutture sanitarie regionali impegnate in prima linea per contrastare l’epidemia”, rende noto De Gregorio. Altre 1200 mascherine di uguale tipo saranno consegnate all’ospedale Cotugno. Il fondo di solidarietà dei dipendenti Eav ha inoltre effettuato due bonifici di 10mila euro ciascuno a favore dell’ospedale Cotugno di Napoli e dell’ospedale di Boscotrecase dove erano ricoverati i due dipendenti Eav, di cui uno guarito e uno deceduto ieri. A favore dei familiari del dipendente deceduto il fondo di solidarietà Eav verserà un importo di 15 mila euro come previsto dallo statuto sociale del fondo stesso. Inoltre è in corso una raccolta fondi tra i dipendenti per supportare la moglie e i due bambini.