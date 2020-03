Coronavirus, Napoli: Loreto Mare, da oggi stop al Pronto soccorso, 120 posti letto per l’emergenza Covid-19

“Oggi alle 14 chiudiamo il pronto soccorso dell’Ospedale Loreto Mare che da domani accoglierà il primo paziente in terapia intensiva per il covid19”. Lo annuncia il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva. L’ospedale partenopeo di via Marina, infatti, ha subito nei giorni scorsi dei lavori di adeguamento di una ampia area e da oggi sarà dedicato al ricovero dei pazienti del coronavirus. “Al Loreto Mare – spiega Verdoliva – avremo un’area ampia con 120 posti letto per i pazienti del coronavirus. Abbiamo subito 10 posti in più in terapia intensiva e la prossima settimana ne avremo altri venti per la terapia sub intensiva ma già attrezzato con i macchinari per la terapia intensiva, garantendo quindi la pressione negativa. Fa parte della nostra preparazione a un eventuale scenario peggiore per il coronavirus. In due settimane avremo anche ulteriori 40 posti di degenza ad alta intensità di cura per il covid19”. “L’ospedale – prosegue Verdoliva – è stato evacuato dagli altri pazienti nel giro di 48 ore, con un lavoro molto intenso del personale. I pazienti affetti da altre patologie sono stati trasferiti in tre ospedali cittadini: l’Ospedale del Mare, il Pellegrini e il San Paolo. Ad esempio tutta l’area del materno infantile è stata trasferita all’Ospedale del Mare”.