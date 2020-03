Coronavirus, Napoli: muore al San Giovanni Bosco (vittima n. 10 in Campania). Chiuso il Pronto soccorso

Sanificazione in corso nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli e attivita’ di pronto soccorso temporaneamente sospese. Le operazioni si sono rese necessarie in seguito al decesso di una donna di 53 anni, affetta anche da altre patologie, risultata positiva al tampone da coronavirus. Sono state attivate tutte le procedure anche per quanto riguarda il personale in servizio, che era munito di dispositivi di protezione individuali. Gia’ nella notte sono state avviate le operazioni di sanificazione nella zona dell’isolamento e della rianimazione, ora sono in corso all’interno dei locali del pronto soccorso, le cui attivita’ sono momentaneamente sospese. Al termine delle operazioni, sara’ riattivato il pronto soccorso.