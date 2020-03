Coronavirus, Napoli: muore a 63 anni l’otorino Massimo Borghese. E’ la diciottesima vittima in Campania

La diciottesima vittima del coronavirus in Campania è Massimo Borghese, specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria. Aveva appena compiuto 63 anni. A darne notizia su Facebook numerosi pazienti e colleghi. “Apprendo ora – scrive l’otorinolaringoiatra Franco Fussi – del decesso causa coronavirus del dottor Massimo Borghese, un collega che non vedevo da qualche anno ma con cui avevo condiviso i primi anni di convegni e ricerca, ne ricordo l’impegno, la giocosità del vivere, le barzellette con cui faceva ridere me e Tiziana Fuschini (la mia logopedista di allora). RIP”.

Nato a Napoli il 12 marzo 1957, Borghese ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, nel 1981, presso l’Università degli studi di Napoli (Prima Facoltà) con voti 110 / 110 e lode. Oltre ad avere un lungo e prestigioso curriculum professionale, ed essere stato autore o coautore di diversi tra libri e articoli scientifici per prestigiose riviste nazionali ed internazionali, Borghese era stato organizzatore di diversi convegni e corsi di aggiornamento per logopedisti, foniatri, insegnanti, psicomotricisti ed altri operatori della riabilitazione.