Coronavirus, Napoli: positivo il direttore sanitario dell’Ospedale universitario Vanvitelli

Positiva al coronavirus il direttore sanitario aziendale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli”. È quanto fa sapere la Direzione generale della struttura che, in una nota, comunica che il direttore sanitario aziendale, la dottoressa Maria Vittoria Montemurro, dopo essersi sottoposta al test del Covid-19, è risultata positiva. Il direttore generale, Antonio Giordano, ha disposto la quarantena per il personale tutto della struttura strategica. Lo staff lavorerà in modalità smart-working assicurando la continuità operativa. “Sto bene, sto seguendo il percorso sanitario previsto dai Protocolli – afferma Montemurro – resto in isolamento, monitorata dalla Asl di pertinenza e dai nostri infettivologi, e continuo a lavorare da casa”.