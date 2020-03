Coronavirus, Napoli: positivo un otorino dell’Ospedale Santobono

Un medico dell’ospedale Santobono, specialista in Otorinolaringoriatria, è risultato positivo al tampone effettuato in un centro privato, Il medico, che accusava da qualche giorno sintomi similinfluenzali, si è sottoposto all’esame di sua iniziativa.

L’ambulatorio otorino è stato bonificato. La Asl Napoli 1 si è appreso – avrebbe effettuato una ispezione al centro che ha eseguito il tampone per verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste dalla legge.