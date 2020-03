Coronavirus, Napoli: primo contagio al Comune. Positivo il consigliere Mario Coppeto. Da oggi sedute online

“Sento il dovere civico di informarvi tutti che sono risultato positivo al test del Covid19. La mia attività professionale, istituzionale e politica, nonché la mia etica mi impongono di dare il massimo dell’informazione. Sto bene e sono seguito da medici esperti. Vi abbraccio tutti”. Con questo messaggio sulla sua pagina facebook, il consigliere comunale di Napoli, Mario Coppeto, annuncia la sua positività al Covid-19. Il capogruppo di ‘Sinistra Napoli in Comune a Sinistra’, lista che appoggia la Giunta guidata da Luigi de Magistris, aveva continuato a svolgere la sua attivita’ politica anche negli ultimi giorni, partecipando per esempio alla conferenza dei capigruppo che si e’ tenuta venerdi’ scorso al Maschio angioino. Dallo staff del sindaco fanno sapere che nelle ultime due settimane non ci sono stati contatti tra il primo cittadino e Coppeto. Dopo il primo caso di Coronavirus che ha colpito il Consiglio comunale, gli uffici competenti stanno valutando le modalita’ per procedere alla sanificazione del palazzo di via Verdi. La conferenza dei capogruppo ha deciso intanto che da oggi tutti i lavori del consiglio si svolgano a distanza.