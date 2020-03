Coronavirus, Napoli: Servono subito altri letti e infermieri, Cotugno e Monaldi lanciano l’Sos

“È necessario individuare ad horas personale infermieristico da dedicare all’assistenza di pazienti in fase critica ricoverati in rianimazione e/o unità operative sub intensive, con posti letto dedicati ai casi Covid-19, nei presidi ospedalieri Monaldi e Cotugno” di Napoli. È questa la comunicazione inviata, da quanto apprende la Dire, dalla direzione del Servizio integrato professioni sanitarie dell’azienda ospedaliera dei Colli ai coordinatori e referenti delle unità operative aziendali e a tutto il personale infermieristico. Ai destinatari della comunicazione viene richiesto di indicare entro oggi “i nominativi del personale da assegnare nelle unità operative indicate a supporto e tutoraggio di quello reclutato in questi ultimi giorni. Tale personale – si specifica – verrà contestualmente sostituito”.