Coronavirus, Napoli: si svuota il centro. Caccia alle mascherine

All’indomani del provvedimento governativo che estende l’area di protezione dal contagio del coronavirus a tutto il territorio nazionale, a Napoli centro le strade e le piazze nelle prime ore del mattino sono pressoché deserte. Poche le persone che s’incontrano in giro. Le vie che col passare delle ore diventano più frequentate sono quelle tra via Toledo e via Chiaia, dove sono concentrati negozi e bar. La maggior parte dei quali sono aperti, ma all’interno pochissimi clienti. Nella stazione ferroviaria di piazza Garibaldi si contano appena poche decine di persone. Sporadiche le presenze che si registrano anche all’ingresso delle stazioni della metropolitana. Poche le persone sui bus del trasporto pubblico. Chi è uscito di casa lo ha fatto per andare a lavoro, per fare la spesa o per recarsi in farmacia. C’è pure chi, approfittando della bella giornata primaverile, non ha rinunciato alla passeggiata quotidiana, stando attento a rispettare la distanza di sicurezza tra le persone.

In giro aumentano coloro che indossano una mascherina. Davanti ad una ferramenta in piazzetta Nilo una decina di persone sono in fila per acquistarne una al costo di 15 euro. Altre persone si dirigono in farmacia per lo stesso motivo. La città è presidiata da forze di polizia, carabinieri e vigili urbani per controllare il rispetto del provvedimento. “Sembra di essere nel dopoguerra”, dice un signore appena uscito dalla sua abitazione per portare il cane all’aperto. “È una situazione, impressionante, triste – racconta una signora alla fermata dell’autobus – siamo terrorizzati, speriamo di tornare alla normalità il prima possibile”. “Questo provvedimento doveva essere attuato prima – aggiunge un signore, in fila davanti ad un negozio per l’acquisto di una mascherina – speriamo che le tante persone che dal Nord nei giorni scorsi hanno raggiunto il Sud non abbiano aggravato la situazione”.

Tra la gente in strada c’è anche chi non manifesta quella preoccupazione che emerge nelle parole della maggior parte degli intervistati. “A Napoli – afferma un signore all’uscita di un’edicola – siamo abituati da millenni al rischio (il riferimento è al Vesuvio, ndr), per cui siamo di natura fatalisti e anche un po’ epicurei. Io – aggiunge – continuo a fare la vita di sempre”. I pochi turisti che s’incontrano, per lo più spagnoli e tedeschi, si concedono un’ultima passeggiata per le vie del centro prima di organizzare la ripartenza nella serata di oggi. “Che peccato – raccontano alcune ragazze tedesche – questa città è cosi bella, ma siamo obbligate a ripartire, già stasera. Torneremo appena questa emergenza sarà finita”. Nella zona dei Decumani un gruppo di ragazze spagnole è invece appena arrivato a Napoli per l’Erasmus. “Non andremo via – dicono – siamo tranquille. È una situazione di emergenza, ma è importante mantenere la calma e rispettare quanto è stato stabilito, con senso civico e responsabilità”.