Coronavirus, Napoli, Sos dei gestori di pompe funebri: Senza protezioni e direttive, navighiamo a vista

“La situazione è nerissima: mancano le protezioni, non abbiamo direttive precise, si naviga a vista e quotidianamente rischiamo sulla nostra pelle”. È lo sfogo raccolto dall’agenzia Agi di Gennaro Tammaro, uno dei gestori di un’impesa funebre che opera nel Napoletano e delegato campano della Efi, sindacato di categoria. La diffusione dei contagi da Covid-19 sta creando forti disagi a chi opera in un settore che è oggettivamente a rischio. “Non abbiamo disposizioni specifiche sulle modalità di intervento – spiega Tammaro – ci stiamo attenendo alle indicazioni fornite ai nostri colleghi della Lombardia”. Nello specifico, queste disposizioni prevedono che gli addetti non abbiano contatti con il defunto e con i suoi parenti, che non si proceda alla vestizione e che, al momento dell’arrivo in ospedale, debbano trovare la salma “in un sacco, che a sua volta dev’essere inserito all’interno di un lenzuolo imbevuto di disinfettante”. La bara, inoltre, deve avere uno strato di zinco prima del legno o un ulteriore rivestimento in cellophane. Anche per la documentazione, si cerca di espletare tutte le pratiche a livello telematico. “Quando veniamo chiamati in ospedale – racconta Tammaro – cerchiamo di seguire queste precauzioni, ma il problema sorge quando ci rechiamo a domicilio e possiamo usare solo guanti e mascherine chirurgiche, che servono a poco”. Proprio le mascherine rappresentano un’altra emergenza. L’impresa funebre aveva una scorta di materiale protettivo, che però si è esaurita. “A livello nazionale il sindacato ha allertato la Protezione civile – spiega – ma al momento non abbiamo avuto risposta, mentre per quanto riguarda la Campania, la Regione ci ha detto che attende l’arrivo del materiale. Chiediamo un canale preferenziale di approvvigionamento”. Anche nei cimiteri la situazione non è delle migliori. L’accesso viene consentito solo all’auto dei familiari, ma “a Napoli si procede in totale autonomia e gli stessi operatori usano spesso mascherine fatte in casa o fazzolettini imbevuti”, sottolinea Tammaro. Un’altra criticità è sul nuovo modulo di autodichiarazione: “Il modello prevede che i miei dipendenti dichiarino di non essere positivi al Covid-19, ma come possiamo certificarlo senza aver fatto il tampone? Rischiamo di essere denunciati. Non possiamo sospendere l’attività perché svolgiamo un pubblico servizio e saremmo passibili di denuncia, ma le istituzioni devono intervenire al più presto”.