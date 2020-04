Coronavirus, nel saggio di Lepore l’uomo riscopre l’incertezza: Ma dopo il mondo può diventare migliore

“Rischio e incertezza in una dimensione storica. Le dinamiche dell’economia di fronte agli scenari della nuova pandemia” è il titolo del saggio (scaricabile qui) di Amedeo Lepore, docente all’Università della Campania Luigi Vanvitelli e alla Luiss Guido Carli, apparso sul primo numero (gennaio-febbraio) del 2020 della Rivista della Corte dei conti. Si tratta di un documento eccezionale nel quale, forse per la prima volta, e mentre la pandemia è in pieno svolgimento, si tenta di definire la portata di una crisi dagli “effetti paragonabili, se non superiori, a quelli del 2008 e del 1929”. Il saggio, spiega Lepore, “ha l’obiettivo di inserire l’attuale fase di emergenza in una prospettiva storica, analizzando i concetti di rischio e incertezza come elementi caratteristici dei processi economici…e prova a indicare, nelle conclusioni, i tratti di un nuovo paradigma economico”. E, come sempre accade, è nella crisi stessa che bisogna cercare le ragioni del suo superamento. “Seppure nel quadro della diffusione di una crisi generale – afferma lo studioso napoletano -, sta emergendo una concezione innovativa, che guarda all’interconnessione tra i centri di ricerca mondiali, all’acquisizione delle conoscenze attraverso le reti telematiche e all’imponente capacità di progresso fornita dalle nuove tecnologie, come mezzi per contrastare la pandemia e delineare, fin da ora, una parte del prossimo avvenire”. Qui sotto un abstract del saggio.

di Amedeo Lepore*

L’attuale pandemia di Covid-19 sta rapidamente mettendo in discussione modelli di funzionamento della società e dell’economia che sembravano oramai acquisiti, spingendo studiosi e centri di ricerca a interrogarsi sulle prospettive del processo di globalizzazione avviatosi alla fine del XX secolo. Alla base di queste vicende si trovano, oltre alla temporanea interruzione degli scambi commerciali e della mobilità delle persone, la portata dell’impatto economico del coronavirus e la crescita del senso di insicurezza che pervade – forse, con pochi precedenti in età contemporanea – strati sempre più estesi della popolazione, il cui destino appare confuso. Questa crisi, secondo molti autori, ha carattere epocale e potrà avere effetti paragonabili, se non superiori, a quelli del 2008 e del 1929. Il saggio ha l’obiettivo di inserire l’attuale fase di emergenza in una prospettiva storica, analizzando i concetti di rischio e incertezza come elementi caratteristici dei processi economici, in quanto legati a una pluralità di fattori endogeni ed esogeni, alla struttura produttiva e all’azione delle forze operanti nella società. La dimensione storica del fenomeno riguarda non tanto la permanenza di queste due categorie nel corso delle diverse epoche, quanto il modo in cui si presentano, la loro inferenza sull’economia e sui processi di sviluppo, la loro interpretazione da parte degli studiosi e degli operatori, le conseguenze che determinano nell’organizzazione della società e nella vita degli individui. Muovendo da queste valutazioni, le profonde difficoltà che sicuramente deriveranno per l’economia internazionale dalla pandemia cessano di collocarsi “fuori dalla storia”, per tornare a rappresentare il tassello di un mosaico più ampio e di una visione di futuro. Ciò che sembra essere messo in discussione è un certo modello di globalizzazione, quello definito con l’affermazione del Washington Consensus, a partire dall’ultimo ventennio del Novecento. Il saggio non solo esamina le previsioni economiche e i diversi scenari derivanti dall’impatto del Covid- 19, ma prova a indicare, nelle conclusioni, i tratti di un nuovo paradigma economico. Seppure nel quadro della diffusione di una crisi generale, sta emergendo una concezione innovativa, che guarda all’interconnessione tra i centri di ricerca mondiali, all’acquisizione delle conoscenze attraverso le reti telematiche e all’imponente capacità di progresso fornita dalle nuove tecnologie, come mezzi per contrastare la pandemia e delineare, fin da ora, una parte del prossimo avvenire. Al contempo, nelle decisioni – ancora allo stato preliminare – sulle politiche fiscali e industriali, che dovranno essere adottate nei prossimi mesi per sostenere la tenuta e, poi, la ripresa del sistema economico globale, come nella prosecuzione dei processi di digitalizzazione, automazione e innovazione robotica, molti studiosi individuano la chiave con cui potenziare ampi settori del sistema produttivo, dell’economia e della società. In questo modo, è possibile favorire l’esaltazione delle competenze, delle capacità espressive e della creatività umana, dell’attitudine alla gestione e al controllo di reti, piattaforme e macchine. Da qui nasce l’ipotesi che, nei prossimi anni, anziché rimanere spettatori inerti di un inarrestabile declino di questo mondo, potremo osservare la nascita di una nuova globalizzazione, segnata certo da competizioni e alterità tra grandi aree geoeconomiche, ma nella quale sarà possibile promuovere occasioni di sviluppo originali e realizzare un’inedita convergenza tra gli interessi privati e quelli pubblici, tra gli individui e i gruppi sociali, tra le imprese, il mercato e lo Stato.

*docente all’Università della Campania Luigi Vanvitelli e alla Luiss Guido Carli