Coronavirus, nel Sannio pronti a produrre mascherine gratis

“D’accordo con il sindaco siamo pronti a riconvertire provvisoriamente la nostra fabbrica di maglieria nella produzione gratuita di migliaia di mascherine al giorno da distribuire ai cittadini per fronteggiare l’emergenza da coronavirus, considerato che non se ne trovano, nemmeno a peso d’oro, in tutta la regione”. L’appello e’ lanciato dai titolari di una piccola azienda in accordo con Domenico Parisi, sindaco di Limatola (Benevento), dove da qualche tempo si registra un incremento di insediamenti produttivi. “Abbiamo segnalato questa nostra iniziativa – dice il sindaco Parisi – anche alla Regione Campania, specie dopo l’appello del governatore De Luca che e’ alla ricerca di mascherine. In via sperimentale questa piccola fabbrica con le sue maestranze ha gia’ realizzato con successo dei campioni ‘tessuto – non tessuto’, ma francamente non sappiamo se la burocrazia coi suoi tempi, specie in questo periodo di emergenza, ci consentira’ di avviare al piu’ presto la produzione totalmente gratuita di mascherine per essere distribuite ai cittadini di Limatola e a coloro che ne facessero richiesta”.