Coronavirus, NidiL Cgil Campania: Ammortizzatori sociali per le partite Iva

NIdiL Cgil Campania lancia un appello per tutelare le attivita’ in cui operano prevalentemente lavoratori autonomi a partita Iva che hanno subito o stanno subendo una interruzione a causa del Coronavirus, “con ingenti perdite e assenza totale di ammortizzatori”. Cosi’, in una nota, la coordinatrice regionale NIdiL Cgil Campania, Antonella Pacilio e la segretaria generale NIdiL Cgil Salerno, Anna Carla Faggiano. Il sindacato si rivolge alle associazione datoriali e di categoria ed istituzioni, chiedendo interventi in materia di ammortizzatori e di tutela della malattia con l’accesso alla cassa in deroga, anche per i collaboratori coordinati e continuativi e per gli autonomi un sostegno legato ai redditi pregressi e in proporzione all’effettiva riduzione dell’attivita’ lavorativa, con un tetto ben piu’ alto degli attuali 500 euro, con un’attenzione particolare ai settori piu’ esposti. E, ancora, l’inserimento dei collaboratori sportivi (non iscritti a nessuna cassa previdenziale) tra i beneficiari delle misure di sostegno, l’estensione a collaboratori e professionisti autonomi delle misure di welfare “promesse” dal governo per la cura genitoriale, garanzia della indennita’ di malattia legata all’emergenza per tutti e l’adeguamento anche delle casse professionali.