Coronavirus, Noi Consumatori: Basta rinvii, subito la Campania zona rossa

“Lo dicono tutti gli scienziati e medici: non bisogna rimandare provvedimenti drastici e, per salvare la salute e l’economia, anche la Campania deve diventare subito la zona rossa”. È l’appello del presidente di Noi Consumatori, l’avvocato Angelo Pisani, che invita i cittadini della Campania a “restare tutti in casa, per 15 giorni, per fermare il contagio. Salviamoci visto che nessuno ancora conosce una verità”. Finora, aggiunge, “a nulla sono serviti gli inviti bonari a stare a casa e gli annunci politici, come ordinanze inutili e contraddittorie se non uguali per tutte le regioni”. “Occorre copiare i metodi e le misure adottati in Cina, per tentare di salvare quanto prima la salute dei cittadini e il sistema socio economico, come la Lombardia e dintorni anche la Campania sia subito zona rossa”, conclude Pisani.