Coronavirus, nuova ordinanza in Campania: ecco tutte le attività consentite dal 27 aprile

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza con decorrenza dal 27 aprile e fino al 3 maggio. Secondo l’ordinanza su tutto il territorio regionale sono consentite le attivita’ conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attivita’ commerciali e produttive, ivi comprese le attivita’ alberghiere e ricettive in genere nonche’ quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli. Consentita l’attivita’ edilizia nei limiti delle attivita’ con codici Ateco ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020). Consentite le attivita’ e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalita’ di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi con i seguenti orari: quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7 e con possibilita’ di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14; quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16 e con possibilita’ di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23. In questi orari non e’ computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attivita’, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.