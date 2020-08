Coronavirus, oggi in Campania 34 nuovi positivi (24 provenienti dall’estero)

Sono 34 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 1.404 tamponi. Dei 34 nuovi positivi, informa l’Unità di crisi della Regione Campania, 24 sono provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale così a 5.312, mentre sono 363.297 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato in Campania nell’ultima giornata, con il totale dei decessi che resta di 440, né risultano nuovi guariti, il cui totale rimane 4.305. Sono in totale 567 le persone attualmente positive in Campania: 48 le persone ospedalizzate (47 ricoverate con sintomi e una ricoverata in terapia intensiva), 519 in isolamento domiciliare.