Milano, 14 nov. (Adnkronos) – All’ospedale allestito alla Fiera di Milano alla fine della prossima settimana potrebbero essere disponibili circa 20 posti letto in più rispetto a quelli presenti ora per assistere pazienti Covid19 particolarmente gravi. Lo spiega il direttore dell’ospedale in Fiera, Nino Stocchetti, in un’intervista a Lombardia Notizie.