Coronavirus: Padoan, ‘scostamento giustificato per rispondere a crisi’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Un modo per uscire da questa situazione è quella di riconoscere che l’intregrazione Ue è un bene. La risposta della politica economica finora è stata nazionale ma in un contesto in cui patto stabilità europeo è stato sospeso e un sostegno eccezionale della Bce. In questo contesto, lo scostamento di bilancio è assolutamente giustificabile per rispondere adeguatamente alla crisi”. Lo dice Pier Carlo Padoan nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera sul Def annunciando il voto favorevole del Pd.