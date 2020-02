Roma, 14 feb. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il volo dell’Aeronautica militare per Wuhan, che, il 17enne di Grado rimasto bloccato per due volte in Cina perché febbricitante, è regolarmente partito alle 5 di questa mattina. Il rientro a Pratica di Mare dello studente è previsto per le 7 di domani.