Coronavirus: Pd Lombardia, ‘Usca smantellate e ancora insufficienti’

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – In Lombardia e a Milano, le unità speciali di continuità assistenziale (Usca), ovvero i team di medici che si recano a casa delle persone malate in caso di bisogno, sono ancora grandemente insufficienti. E’ quanto denuncia il Pd regionale durante una conferenza stampa sulla medicina territoriale. Il Pd ha ottenuto alcuni dati, aggiornati al 15 ottobre scorso, facendo un accesso agli atti. Fino almeno ad ottobre, “la giunta ha smantellato il servizio e ieri l’assessore Gallera non è stato in grado di dirci quante Usca siano attive oggi in città e nella città metropolitana, anche se starebbero aumentando”, ha spiegato il consigliere regionale Carmela Rozza.