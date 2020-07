Coronavirus, per 60% degli italiani scuole pronte a riaprire a settembre

ROMA (ITALPRESS) – La scuola e il tema dell’istruzione tengono ancora alta l’attenzione degli italiani, soprattutto per chi ha figli in età scolare. A 50 giorni dalla possibile riapertura delle aule si cerca di valutare le possibili soluzioni proposte dal Governo per garantire un’istruzione nel rispetto della salute degli studenti. In linea generale, per il 60% degli intervistati, le scuole italiane, a settembre, saranno pronte a ripartire, anche se non nella totalità. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.

Una fiducia e una speranza condivisa su tutto il territorio nazionale che registra i valori più alti nelle zone del Nord Est, seppur fortemente colpite dal virus nella fase d’emergenza. Tuttavia, nonostante questa speranza, non si conoscono ancora bene le modalità e le procedure per il ritorno sui banchi degli studenti: 3 italiani su 4, fino a oggi, ancora non conoscono come saranno organizzate le lezioni. Perplessità che si registrano non solo tra le famiglie senza figli e, quindi, più distaccate rispetto all’argomento, ma anche tra chi ha figli e che è maggiormente coinvolto e interessato alle modalità di riapertura e ritorno a scuola.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 20/07/2020 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

(ITALPRESS).