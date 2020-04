Coronavirus, Perrotta (Confimprese Napoli): Subito gli aiuti per salvare commercio, artigianato e turismo

“Questi provvedimenti altisonanti ma non facilmente applicabili potrebbero portare, se non chiaramente sburocratizzati e semplificati, problemi di ordine pubblico”. A lanciare l’allarme “sulla tempistica dei provvedimenti adottati per la ripresa delle attività nella fase 2 dell’emergenza Covis-a9” è Enzo Perrotta, presidente del Centro commerciale Vomero Arenella, numero uno di Confimprese Napoli e membro di giunta di Confimprese Italia con delega a commercio, usura e ordine pubblico. “In questo momento – spiega – lo Stato deve rendere accessibili a tutti questi aiuti: le statistiche economiche dicono che l’80% dei piccoli negozianti non era più finanziato dal credito ufficiale e si manteneva sul giro degli incassi e con gli aiuti familiari, con una percentuale molto alta di ricorso all’usura. In questo quadro l’esclusione della copertura del 100% sul credito porterebbe alla morte la metà delle piccolissime imprese che hanno chiuso per quarantena”.

Secondo Perrotta, la liquidità fino a 25.000€ con garanzia 100% dello Stato, se scaricata su un conto corrente già esposto rischia di essere assorbita dalla precedente esposizione invalidando l’intervento governativo. Forse sarebbe giusto usare un conto carta ex novo non pignorabile. “Inoltre – prosegue il presidente di Confimprese Napoli – questa lentezza applicativa mette a repentaglio la tenuta sociale: un popolo senza soldi è una bomba ad orologeria. La ripartenza sarà graduale, ma di convivenza con il virus, perciò più che mai occorre che il Governo provveda alle nostre richieste”.

Il coordinamento tra Centro commerciale Vomero Arenella, Centro commerciale naturale via Epomeo, Centro commerciale naturale Colli Aminei, Centro commerciale Grande Garibaldi, Associazione commercianti via Duomo e Confimprese Napoli e provincia ha elaborato proposte urgenti, “a costo zero” per il Governo, per salvare commercio artigianato e turismo:

rateizzo del fitto e delle bollette utenze rinviato di sei mesi, frazionando il debito in 18/12mi, con ratei su ricevute di fitto e bollette future;

accesso a crediti variabili tra 15/30 mila euro, risarcibili dopo un anno con rate senza interessi in 24 mesi garantite dallo Stato.

“Ben vengano i finanziamenti alle piccole e piccolissime imprese famiglia, purché basati su automatismo e autocertificazioni – conclude Perrotta -. Il bonus Inps e quello della Regione Campania sono un segnale importante, ma servono subito. Per quanto riguarda l’Inps si parla di pagamenti a fine mese, ma sarà forse tardi perché registriamo ditte individuali che non possono fare la spesa. Il bonus regionale va semplificato e sburocratizzato: basterebbe solo la posizione Inps, la visura camerale e la licenza per garantire che la ditta è viva. L’accordo di istruttoria con l’Ordine dei commercialisti prevede un pagamento? In caso affermativo andrebbe caricato alla Regione visto l’importo minimo del contante. Evitiamo – conclude Perrotta – che questi strumenti urgenti divengano, invece, lenti. Le utenze, purtroppo, continuano a correre… ”.