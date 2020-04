Coronavirus, Pharmap: fino al 3 maggio consegna gratis a casa di mascherine, gel e farmaci

Con l’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia e le conseguenti misure di restrizione adottate a livello nazionale per contenere la pandemia, è cresciuta in maniera drastica la richiesta da parte degli italiani di servizi che offrono la consegna di prodotti a domicilio. Anche nel settore farmaceutico si è registrata un’impennata della domanda di consegne a domicilio, in particolare di gel disinfettanti e mascherine igieniche. Per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini che non potranno spostarsi da casa in queste settimane, Pharmap, società leader in Italia nell’home delivery farmaceutico, fino al 3 maggio offrirà la consegna a domicilio gratuita in tutte le città in cui il servizio è attivo, tra cui Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli e Palermo. Pharmap, insieme ad altre importanti iniziative sociali che offrono in questo momento la consegna a domicilio gratuita del farmaco, estende il servizio a tutti i cittadini di qualsiasi fascia d’età. Per richiedere il servizio di consegna gratuita a domicilio, offerto con la sponsorizzazione di Sandoz e Novartis, basta collegarsi al sito pharmap.it o scaricare l’app Pharmap e inserire il codice FORYOU in fase di check-out. Il servizio permette anche la richiesta di farmaci con obbligo di prescrizione, previo inserimento del numero di ricetta elettronica direttamente in piattaforma. Dai dati registrati da Pharmap, presente in più di 120 città d’Italia e con oltre 1500 farmacie nel proprio network, le richieste di consegna sono aumentate di oltre 10 volte nelle ultime 3 settimane. I prodotti più richiesti sono stati i gel igienizzanti mani e le mascherine sanitarie, seguiti da antipiretici e termometri.