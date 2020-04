Coronavirus, piattaforma di matchmaking per mettere ko l’epidemia

Il principale network europeo di innovatori nel settore sanitario ha lanciato una piattaforma di matchmaking attraverso la quale esperti, scienziati, professionisti della sanita’ e organizzazioni stanno creando partnership interregionali per promuovere soluzioni alla pandemia provocata dal COVID-19. Molte iniziative sono gia’ in corso in Italia come ad esempio quella di Synlab Italia, partner italiano di EIT Health, offrendo analisi molecolari e tamponi in situazioni in cui spesso le risorse non sono sufficienti’. ‘Ad aggiungere prestigio all’Italia- si legge ancora- ci sono delle startup che stanno lavorando alla gestione dell’emergenza COVID-19: PatchAI ha creato un’applicazione per la prevenzione e il monitoraggio della popolazione da remoto, mentre SoftMining ha ideato un’applicazione attraverso la quale e’ possibile valutare il rischio di trasmissione del virus. Infine, Takis srl, che sta sviluppando e sperimentando in fase preclinica cinque differenti vaccini contro COVID-19. Attraverso la piattaforma matchmaking, EIT Health e’ alla ricerca di nuove ‘domande’ ed ‘offerte’ da parte di innovatori italiani’. ‘EIT Health, con l’impegno di circa 150 partner in tutta Europa,- prosegue il comunicato- tra universita’, centri di ricerca, imprese e aziende che forniscono servizi sanitari (compresi alcuni dei piu’ grandi centri ospedalieri europei), sta sfruttando la forza della sua rete nella lotta contro la pandemia da COVID-19. La piattaforma di matchmaking, disponibile sul sito web di EIT Health, permette infatti a coloro che lavorano a nuove soluzioni per far fronte all’emergenza COVID-19 di pubblicare una ‘domanda” o una ‘offerta” e avviare cosi’ nuove collaborazioni a livello europeo. EIT Health ha infatti il compito di facilitare possibili incontri tra stakeholder presenti su tutto il territorio Europeo, mettendo in contatto chi lavora a soluzioni innovative in Europa con chi puo’ accogliere tali domande/offerte. Gia’ solo nei primi giorni sono state presentate piu’ di 200 proposte, relative ad esempio a ventilatori open source, dispositivi di bio-decontaminazione gratuiti per gli ospedali e applicazioni per il monitoraggio della diffusione del virus’.