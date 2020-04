Coronavirus: Pisano, ‘app si baserà su modelli Apple e Google’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Il sistema di contact tracing, la cui adozione dipende dall’approvazione di una norma primaria, dovrà tenere in considerazione l’evoluzione dei sistemi internazionali, oggi ancora non completamente definiti (PEPP-PT, Decentralised Privacy Preserving Proximity Tracing – DP-3T e ROBERT), e in particolare i modelli annunciati da Apple e Google sulla cui la soluzione italiana si baserà”. Lo ha detto la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, nell’audizione in commissione Lavori Pubblici del Senato.