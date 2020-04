Coronavirus: Pittella, ‘chi critica Ue pensi a che sarebbe Italia senza Bce’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Questa è la manovra più espansiva e più coraggiosa dal dopoguerra, e questo nessuno può negarlo, una manovra che si colleghi ad uno sforzo europeo. Dobbiamo ammettere che dopo un approccio indolente e superficiale, la risposta europea è stata adeguata. Chi oggi critica ancora l’Europa rifletta su cosa saremmo oggi noi se non ci fosse la Bce che compra nostri titoli. Anche a me piacerebbe la Bce prestratrice di ultima istanza che stampa moneta, ma ci vorrebbero 3 anni, posiamo aspettare tanto tempo per dare risposte ai cittadini?”. Lo ha detto il senatore del Pd Gianni Pittella, capogruppo dem nella commissione Politiche Ue, parlando in Aula.