Coronavirus: plexiglass introvabile, scorte in esaurimento e produzione bloccata (2)

(Adnkronos) – Il rischio, come per le mascherine, sono le speculazioni: “Sta già accadendo. Noi – spiegano sempre dalla Temaplex – teniamo un prezzo quasi politico. A seconda della grandezza, vendiamo parafiati dai 50 agli 80 euro. E’ questo il loro valore, chi lo vende a un prezzo più alto sta speculando”. Produttori come Madreperla non hanno aumentato i prezzi del materiale se non del 3-4%, “ma solo per i rallentamenti nella produzione per l’applicazione dei protocolli di sicurezza, tra sanificazioni e mascherine”. Ai più piccoli produttori di lastre e semilavorati dalla materia prima, come la piccola Stilform di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dieci dipendenti, sono iniziate ad arrivare richieste anche dall’estero.