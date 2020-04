Coronavirus: plexiglass introvabile, scorte in esaurimento e produzione bloccata

Milano, 30 apr. (Adnkronos) – L’Inail chiede di introdurre barriere in plexiglass sui luoghi di lavoro al ritorno dal lockdown, ma il plexiglass non c’è. O almeno, se ne trova sempre meno sul mercato e i Paesi che lo producono cominciano a tenerselo per sé. Tanto che chi lo fabbrica avverte: servirebbe poterne produrre dieci volte tanto. Chi lo lavora da tempo e chi ha appena iniziato, riconvertendo l’azienda all’economia di guerra da covid19, tra parafiati e paraventi, ammette che il polimetilmetacrilato – è questo il suo vero nome – comincia a scarseggiare, anche all’estero. E’ più difficile ottenerlo anche dalla tedesca Rohm, che lo commercia da quasi un secolo, nonostante l’aumento della produzione annunciato dalla società l’8 aprile proprio per far fronte alle richieste.