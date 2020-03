Coronavirus, pmi innovative e startup: l’Ue proroga il bando da 164mln

La Commissione europea ha prorogato fino alle ore 17 di venerdi’ 20 marzo la scadenza del bando da 164 milioni di euro che chiama a raccolta startup e pmi innovative per combattere il coronavirus. Inizialmente, la deadline del bando era stata fissata per le ore 17 di oggi. Le risorse sono messe a disposizione dall”acceleratore’ del Consiglio europeo per l’innovazione (Eic). Il bando e’ ‘bottom up’, dal basso, rivolto a tutte le imprese tecnologiche che possono aiutare a trattare, testare, monitorare o aiutare in qualsiasi modo la lotta contro Covid-19. Non c’e’ nessuna preclusione tematica alle soluzioni proposte.