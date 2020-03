Coronavirus, poliziotto allo Spallanzani, positivi familiari

ROMA (ITALPRESS) – Risultato positivo il nucleo familiare del poliziotto ricoverato allo Spallanzani. Si tratta della moglie, due figli ed una cognata. I familiari sono sottoposti a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente.

A seguito di cio’, in via precauzionale ed in attesa del completamento dell’indagine epidemiologica, sono state sospese le attivita’ didattiche del Liceo Pascal di Pomezia, frequentato da uno dei figli, e le lezioni del Corso di Laurea in Informatica della Universita’ Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall’altro figlio. Si conferma comunque il link epidemiologico con la Regione Lombardia.

