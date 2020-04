Milano, 29 apr. (Adnkronos) – A Milano quattro persone sono state denunciate e multate questa mattina dopo aver deposto una corona di fiori alla lapide di Sergio Ramelli, in via Paladini, nel giorno in cui ricorre l’anniversario della morte del giovane militante del Fronte della Gioventù. La multa è stata comminata ai quattro per aver contravvenuto alle disposizioni per il contenimento del contagio del covid19.