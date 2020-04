Coronavirus, positivi 23 sanitari all’ospedale di Pozzuoli: Pronto Soccorso off limits

L’accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) sarà sospeso per 72 ore a partire da oggi per facilitare le attività di sanificazione dei reparti, soprattutto in Medicina e Chirurgia. Lo fa sapere la Asl Napoli 2 Nord, spiegando inoltre che si sta procedendo nel sottoporre a tampone alcuni pazienti e tutto il personale dei reparti di Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Radiologia, Ginecologia e Pronto soccorso, per un totale, ad oggi, di circa 250 persone. Tale misura si aggiunge all’esecuzione del test sierologico già effettuata nei giorni scorsi su tutti i 608 operatori del Santa Maria delle Grazie. L’Asl ha inoltre avviato le indagini epidemiologiche anche sui pazienti dimessi nei giorni scorso dai reparti di Medicina e Chirurgia. Le misure sono state prese a seguito del contagio di 23 sanitari, tra medici, infermieri e Oss, e 2 pazienti dell’ospedale puteolano dopo il passaggio di una paziente risultata positiva al coronavirus solo dopo il suo trasferimento in un altro ospedale.