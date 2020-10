Coronavirus: positivo Andrea Sannino, autore della canzone simbolo del lockdown a Napoli

La sua “Abbracciame” è stata la canzone simbolo dei primi giorni del lockdown a Napoli, quando ogni sera veniva cantata nei flash mob improvvisati dai balconi. Andrea Sannino, cantautore napoletano con all’attivo tre album e diversi singoli, è risultato positivo al Covid-19. E’ lui stesso a renderlo noto con un post pubblicato queta mattina su Facebook e rivolto ai suoi fans: “Ho avuto qualche decimo di febbre martedì scorso – spiega – e già da quel giorno sono rimasto a casa. Poi ho fatto il tampone e ieri sera mi hanno chiamato per l’esito. Voglio tranquillizzarvi sulle mie condizioni: sto bene, anzi oggi mi sento addirittura meglio. Anche la mia famiglia sta bene, in isolamento domiciliare”. Sannino spiega di aver informato della sua positività al coronavirus “il sindaco della mia città, le autorità sanitarie e i miei vicini, condomini che da subito mi hanno dimostrato affetto e solidarietà, oltre a tutte le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni che ho chiamato personalmente. Non vedo l’ora, quando tutto sarà passato non solo per me ma per tutto il mondo, di ritornare a vivere tra la gente, a vivere di musica ed emozioni. E’ una cosa che già mi mancava prima, adesso ancora di più”, conclude Sannino.