Coronavirus, positivo il giudice di Napoli: scatta la quarantena

Resteranno a casa fino al prossimo 17 marzo i magistrati e il personale amministrativo in servizio nella IV e V sezione penale della Corte d’Appello che lunedi’ scorso era al lavoro. Lo ha deciso il presidente della Corte di Appello di Napoli Giuseppe de Carolis di Possedi in relazione al ritorno in servizio lo scorso 2 marzo di un magistrato che aveva trascorso un periodo di congedo in Lombardia e che ora e’ risultato positivo al coronavirus. Nel decreto emesso dalla Corte di Appello viene anche sottolineato che allo stato “nessun contagio si e’ verificato nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli”.