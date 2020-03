Coronavirus, positivo il 76 enne morto a Battipaglia: prima vittima nel Salernitano

È risultato positivo al Coronavirus il tampone effettuato su di un 76enne di Bellizzi deceduto martedì all’ospedale di Battipaglia (Salerno). A darne la conferma è stato il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe che, con un post su Facebook, ha comunicato la positività del test. “L’appello che rivolgo a tutti gli amici che hanno avuto rapporti con lui – dice il sindaco – è di mettersi in quarantena e comunicare ai propri medici di base un eventuale stato febbrile”. Il 76enne era arrivato all’ospedale Santa Maria della Speranza martedì mattina con febbre e insufficienza respiratoria. E’ la prima vittima del coronavirus nel Salernitano. I medici lo avevano posto in isolamento, sottoponendolo al tampone naso-faringeo. Ma poco dopo il ricovero era deceduto. Nella tarda serata di ieri sono arrivati i risultati del tampone che hanno dato esito positivo. In queste ore si è provveduto a ricostruire la catena di contatti avuta dall’uomo negli ultimi giorni di vita per far scattare la quarantena. Il sindaco di Bellizzi ha provveduto a firmare un’ordinanza che dispone, a scopo precauzionale, la chiusura fino al 25 marzo delle scuole dell’Istituto Comprensivo Gaurico Rodari per realizzare una disinfestazione e disinfezione straordinaria.