Coronavirus, potenziato il servizio di emergenza regionale: ecco il Numero Verde

A partire dalla mattina di domani, per rispondere al moltiplicarsi delle chiamate registrate dal Numero Verde Regionale nelle ultime ore, l’ASL Napoli 1 Centro – su preciso indirizzo del presidente De Luca – ha provveduto a potenziare le postazioni di risponditori (portate da 5 a 9) e ha esteso l’operatività del call center sull’arco delle 24 ore. È bene ricordare che la Regione Campania, prima in Italia, ha istituito già dal 5 febbraio scorso il Numero Verde Regionale 800-90.96.99 deputato a fornire gratuitamente risposte ai cittadini in caso

di dubbi o chiarimenti relativi a prevenzione, contagio e cura in merito al nuovo coronavirus 2019-nCoV. Il numero 800-90.96.99, attivo dal 5 febbraio ed il cui funzionamento è garantito dall’Asl Napoli 1 Centro tramite gli operatori sanitari della centrale 118.