Coronavirus, il sindaco di Pozzuoli chiude anche cinema e discoteche

Cinema, teatri e discoteche chiusi a Pozzuoli, una delle città più popolose della Campania fino al 3 aprile: lo ha deciso il sindaco Vincenzo Figliolia. “In seguito allo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri, oltre alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’, ho ritenuto necessario – spiega il sindaco – emettere un’ordinanza per la chiusura sul territorio comunale delle palestre scolastiche ad uso di polisportive, della biblioteca comunale, dei centri ricreativi per anziani, delle sale cinematografiche e teatrali, delle sale da ballo e delle discoteche”. Nell’ordinanza il sindaco dispone per le palestre private il rigoroso rispetto delle indicazioni date dal Ministero della Salute, ovvero la distanza interpersonale di almeno un metro, e per gli impianti sportivi in cui si svolgono eventi agonistici, il rispetto delle porte chiuse al pubblico.