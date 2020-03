Coronavirus, Pozzuoli: dichiarato guarito il primo contagiato. Aveva contratto il virus in viaggio

E’ stato dichiarato guarito il primo cittadino residente a Pozzuoli colpito dal contagio del Covid 19. Lo ha annunciato il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con un post sulla propria pagina Facebook, dando seguito ad una comunicazione trasmessa dall’Unita’ di Crisi della Regione Campania. L’uomo e’ un giovane professionista residente a Licola che avrebbe contratto il virus in seguito ad un viaggio fuori regione. Nel contempo Figliolia informa che i casi positivi a Pozzuoli sono 5 e che nelle ultime 24 ore non si sono registrate altre positivita’. Nel ribadire che sara’ costante l’aggiornamento sull’evoluzione della situazione sanitaria, ricorda a tutti i concittadini che “E’ vietato uscire di casa se non per motivi necessari ed urgenti’.