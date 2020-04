Coronavirus, Pozzuoli: grave la situazione dell’ospedale. Il sindaco di Bacoli: Contagi in aumento

“La problematica dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è in continua evoluzione. La situazione è seria. Ci sarà tempo per evidenziare le responsabilità. Adesso però è solo il momento di adottare tutte le misure necessarie per evitare il peggio”. Ad affermarlo è il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. “Il numero dei contagiati – spiega il sindaco – con l’arrivo del risultati ai tamponi effettuati ad operatori sanitari, medici, infermieri, personale delle pulizie e pazienti, continua ad aumentare. Purtroppo altri 3 cittadini di Bacoli, presenti nel reparto di Medicina, sono risultati positivi al Coronavirus. Si stanno predisponendo i tamponi per le persone con cui hanno avuto contatti. I contagi in città salgono quindi a 17. Ed almeno 15 di questi sono purtroppo riferibili all’ambito ospedaliero. Di cui almeno 9 riconducibili a quanto sta accadendo presso il reparto di Medicina” Il sindaco poi comunica la situazione dei contagi nel comune napoletano: “Dei 17 contagiati, 1 è deceduto. Dei restanti 16, 5 sono ricoverati in ospedale, 10 sono in isolamento domiciliare, 1 è guarito. Le loro condizioni di salute sono buone, sotto osservazione”. “Stiamo mettendo in campo ogni energia per aumentare il numero dei tamponi – aggiunge Della Ragione – Abbiamo però un solo strumento di difesa. Evitare ogni contatto sociale, restare assolutamente a casa”.