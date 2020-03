Coronavirus, Pozzuoli: prima vittima. Era stata ricoverata per un incidente domestico e scoperta positiva

Si registra il primo decesso da Covid 19 nel territorio del comune di Pozzuoli. Si tratta di un’anziana (della quale non è stata ancora resa nota l’eta’), come confermano fonti dell’amministrazione comunale. Già in cura per la bronchite, era stata soccorsa e trasportata in seguito ad un incidente domestico al S. Maria delle Grazie di località La Schiana a Pozzuoli. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e sottoposta a controlli e’ risultata positiva al virus. I suoi stretti familiari, residenti a Napoli, sono stati sottoposti a tampone e posti in quarantena.