Coronavirus, Pozzuoli: un morto e altri tre contagiati. Il sindaco: Dipende dall’aumento dei tamponi

Si aggrava il bilancio delle persone positive al Covid 19 a Pozzuoli ed in tutta l’area flegrea. A Pozzuoli nelle ultime 24 ore si registra il decesso di un anziano avvenuto all’ospedale civile S. Maria delle Grazie di località la Schiana e tre nuovi casi positivi, che aggiunti alle positività dell’ultima settimana portano il totale dei casi in città a 37. “Di tutti i casi l’Asl ha ricostruito il link epidemiologico – ha rassicurato il sindaco Vincenzo Figliolia, attraverso la sua pagina Facebook – L’incremento dei casi deriva in gran parte dall’aumento del numero dei tamponi effettuati sui casi sospetti che erano in quarantena, e sui quali ho chiesto all’Asl di accelerare”. Dei 37 pazienti che hanno contratto il Covid, 27 sono attualmente contagiati (1 ospedalizzato e 26 in isolamento domiciliare), 2 guariti clinicamente, 2 persone guarite definitivamente e 6 decessi. Casi positivi si sono registrati negli ultimi due giorni anche negli altri comuni flegrei: due nuovi casi a Quarto dove il totale dei positivi è salito a 14 ed il primo caso a Monte di Procida, comune blindato dal 19 marzo scorso. A Bacoli i casi registrati sono cinque.