Coronavirus, Procida lancia i T-bonds: Così rilanciamo l’industria del turismo e dei viaggi

Parte da Procida una proposta per il rilancio del turismo: Nico Muro e Vincenzo Borgogna, fondatori di travel-bonds.com, annunciano il lancio dei T-bonds per supportare l’industria del turismo e dei viaggi. I T-bonds sono certificati di risparmio che sono venduti dagli operatori turistici ad un prezzo inferiore del valore nominale. I clienti possono riscattarli al valore nominale pernottando presso hotel o cenando presso il ristorante di loro preferenza.

Gli operatori del turismo possono registrarsi su www.travel-bonds.com per emettere i T-bonds. I T-bond forniscono liquidità agli operatori di viaggio, permettendo loro di superare questa crisi. I T-bond offrono anche l’opportunità ai clienti di avere accesso ai servizi del ristorante o dell’hotel di loro scelta a un costo inferiore.

“Il mondo sta affrontando una crisi senza precedenti e l’industria del turismo e dei viaggi è la più colpita – sottolinea Nico Muro, Co-Founder di travel-bonds.com -. Ora è il momento di salvare vite e imprese, di sostenere le nostre famiglie, amici e colleghi e di mostrare solidarietà tra persone, nazioni e imprese. Il nostro programma mira a fornire alcuni fondi a quelle piccole imprese di viaggi temporaneamente chiuse. Chiediamo a tutti di investire nella vostra cena e vacanza futura”.

travel-bonds.com ha lanciato le obbligazioni T-Bonds per hotel e ristoranti, ma sta pianificando di aprirsi anche ad altri servizi come Beauty e SPA, sailing charter, tour ed escursioni.

“I T-bond funzionano come buoni di risparmio che possono essere visti dai clienti come un investimento – ribadisce Vincenzo Borgogna, Co-Fondatore di www.travel-bonds.com -. Le nostre obbligazioni sono vendute con uno sconto dal 25% al 30% rispetto al valore nominale. I clienti possono riscattare le obbligazioni al valore nominale soggiornando in hotel o cenando al ristorante di loro preferenza. Ciò significa un ritorno sull’investimento superiore a qualsiasi altro investimento sul mercato. Inoltre, i T-bond hanno un obiettivo sociale e di solidarietà supportando un settore fortemente colpito dalla crisi Se sei un operatore del turismo, registrati su www.travel-bonds.com ed inizia a vendere i tuoi T-Bonds. Se sei un futuro viaggiatore attraverso il nostro marketplace potrai investire nel futuro del tuo ristorante e/o hotel preferito”.