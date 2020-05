Coronavirus: Procuratore Palermo, ‘crisi aggrava rischio infiltrazioni nelle aziende in crisi’

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) – “Il modus operandi della criminalità organizzata costituisce un rischio aggravato in una fase come quella che stiamo vivendo con l’emergenza coronavirus nel momento in cui le attività hanno subito gravi conseguenze per il lockdown”. Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi nel corso della conferenza stampa in remoto per i 91 arresti eseguiti all’alba di oggi dalla Guardia di Finanza.