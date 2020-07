Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Per l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il Recovery Fund può cambiare il Paese. In un’intervista a ‘Milano Finanza’, il manager spiega che bisogna fare “un programma preciso e serio sull’utilizzo delle risorse del Recovery Fund, perché se spesi bene quei 170 miliardi di euro sono in grado di far ripartire il Paese”.