Coronavirus, Regione Lazio: “Fake news su chiusura scuole”

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – ”Le notizie che stanno circolando riguardo alla presunta chiusura delle scuole e al divieto di manifestazioni pubbliche nel Lazio sono completamente prive di fondamento. Nell’invitare tutti ad arginare fake news che alimentano solo insicurezza nella popolazione, ribadiamo con forza che nella nostra regione non è stato segnalato alcun caso di infezione da autoctono e che i casi individuati sono stati 3 in totale, di cui un paziente guarito e uno ormai negativo”. Così in un post su Facebook la Regione Lazio.