Coronavirus, Renzi “Giunto il momento di un’apertura all’opposizione”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ arrivato il momento di un’apertura all’opposizione. Litigi con Conte? Quando abbiamo fatto noi la pace, ha iniziato a litigarci il Pd. Passiamo dalle parole ai fatti e fermiamo le polemiche. Io vorrei uno scacco matto alla paura e alla disoccupazione. C’è bisogno di speranza”. Lo ha affermato il leader di Italia Viva Matteo Renzi ai microfoni del Tg5.

Poi a “Non è l’Arena”, su La7, l’ex premier ha parlato della situazione economica: “Non è facile per nessuno, in tutto il mondo è un caos. Se diamo liquidità alle piccole medie imprese, saranno protagoniste della prossima ripartenza in Italia. Si dovrà fare di più: buone idee e buone parole finora, ma i fatti così così”. “Viviamo in tempi eccezionali, questa chiusura ha prodotto un danno economico pazzesco. Anzichè stare a discutere, sblocchiamo i cantieri adesso – ha proseguito Renzi -. Non mi interessa cosa dicono i grillini: facciamo un accordo tutti assieme”.

(ITALPRESS).