(Adnkronos) – Se e quando si andrà fino in fondo, da Italia Viva al momento non viene chiarito. Anche perchè tra gli stessi renziani ci sono quelli che ancora danno ‘fiducia’ a Conte. “C’è chi pensa che Conte recepisca il messaggio e cambi strada. Alcuni lo pensano, molti altri no visto come si è comportato il premier in questi mesi…”. E del resto, se tutto dovesse precipitare dalle parte di Iv sono convinti che non sarà difficile la nascita di un altro governo.