Roma, 25 feb (Adnkronos) – “Zero polemiche, adesso. Vale per tutti! Seguiamo le indicazioni della scienza: l’Italia affronti unita il #. Finita l’emergenza chi vorrà avrà tempo per rinfacciarsi gli errori; noi invece saremo in prima fila per rilanciare l’economia devastata da questi giorni”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.