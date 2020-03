Coronavirus: riaperte le scuole a Pozzuoli, ma restano chiuse in altri comuni flegrei

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020, ha revocato l’ordinanza di chiusura delle scuole in vigore fino a domani, 4 marzo. L’ordinanza era stata emessa nella tarda serata di domenica per motivi precauzionali in seguito ad un caso accertato di contagio da Covid-19 nel territorio comunale. Nella nota di revoca si legge tra l’altro “provvedimento adottato nel rispetto istituzionale nei confronti degli organi sovraordinati”. Con la riapertura delle scuole l’attività riprende regolarmente nelle biblioteche e in tutte le strutture sportive pubbliche e private. Non è stata revocata la chiusura delle scuole negli altri comuni flegrei che riprenderanno l’attività domani a Quarto e giovedì a Bacoli e Monte di Procida.