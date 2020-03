Coronavirus, riapre il Duomo di Milano

Milano, 2 mar.(Adnkronos) – – Ha riaperto alle 9 in punto per i turisti il Duomo di Milano, seppur adottando diverse cautele dopo la limitazione disposta per il . Per ora sono già entrate alcune decine di persone. L’orario delle visite è stato leggermente ridotto rispetto al solito e fino a nuove disposizioni l’accesso sarà consentito dalle 9 alle 18 con ultimo ingresso alle 17 (generalmente i turisti possono accedere dalle 8 alle 19). Per evitare assembramenti, gli ingressi sono contingentati sia nelle biglietterie fisiche, che hanno riaperto oggi, sia in tutti gli spazi del Complesso monumentale. La salita è consentita solo a piedi, senza ascensori. Questa mattina la messa per i fedeli è stata trasmessa in diretta televisiva alle 8, come avviene normalmente.